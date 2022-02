LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat AMD nach Quartalszahlen und Zielen für das neue Jahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 148 US-Dollar belassen. Vor allem das von dem Chiphersteller in Aussicht gestellte Umsatzwachstum von 31 Prozent im Jahr 2022 liege deutlich über den Erwartungen, schrieb Analyst Blayne Curtis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Aussage mache zudem deutlich, dass für AMD ein weiteres Jahr mit Marktanteilsgewinnen gegenüber dem Wettbewerber Intel zu erwarten sei./ck/mis



