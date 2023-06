NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Amazon auf "Overweight" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den US-Onlinehandel mit Blick auf die jüngsten Regierungsdaten aktualisiert, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Trotz des Konjunkturdrucks auf Verbraucherausgaben und -vertrauen sei der Bereich im ersten Quartal gewachsen. Amazon sollte seinen Marktanteil auf 40,9 Prozent ausgebaut haben - die Aktie sei der attraktivste Titel in der Branche./gl/mis;