NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen. Die Konjunktur belaste die Konsumausgaben, Trends im E-Commerce blieben im ersten Quartal daher gedämpft, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie vor den Quartalszahlen des Internet-Händlers. Die Erwartungen seien aber niedrig und die Vergleichswerte beherrschbar. Amazon ist seine "Best Idea" im Feld der Internet-Werte./ajx/bek;