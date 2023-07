NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Amazon von 140 auf 155 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Angesichts des nachlassenden Gegenwinds durch Wechselkursveränderungen und einer größeren Beständigkeit der Online-Konsumenten rechnet Analyst Nikhil Devnani mit einer weiteren Erholung des Online-Handels. Das müsse sich nun aber in den Zahlen zum zweiten Quartal spiegeln, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zum E-Commerce in den USA. Die Unternehmensprognosen sollten helfen, das Ausmaß der neuerlichen Beschleunigung und die Profitabilität dieses Wachstums zu bestimmen. Letzteres sei besonders für den Online-Handelskonzern Amazon relevant./ck/he;