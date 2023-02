ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 118 auf 127 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal des Online-Händlers sei gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Online-Handel hätten die Amerikaner stärker als erwartet abgeschnitten, in der Cloud-Sparte AWS hingegen schwächer. Entsprechend passte er seine Erwartungen für die beiden Geschäftsbereiche an./tih/gl;