NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen. Die Fundamentaldaten von Amazons Cloud-Computing-Anbieter AWS seien insgesamt positiv und er sei nicht sehr besorgt, dass Microsoft und Alphabet aufholen könnten, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch dürfte wirtschaftlicher Gegenwind bei AWS in nächster Zeit auf den Auftragsbestand und das Umsatzwachstum drücken./ck/gl;