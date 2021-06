NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Aktie von Amazon auf ihre "Franchise Picks List" gehoben und die Einstufung "Buy" mit dem Kursziel von 4200 US-Dollar bestätigt. Der weltgrößte Online-Versandhändler dürfte weiter vom eCommerce-Trend profitieren und damit vom schnelleren Wachstum seiner margenstärksten Geschäfte, die Cloudsparte AWS sowie Werbung, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Studien verwiesen auf wachsenden Online-Konsum, auch nachdem die coronabedingten Lockdowns aufgehoben worden seien. Die Alphabet-A-Aktie strich er zugleich von der "Franchise Picks List"./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2021 / 20:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2021 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.