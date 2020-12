ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Amadeus IT von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 50 auf 65 Euro angehoben. Zwar liege das Schlimmste wohl hinter dem Vertreiber von Computerreservierungssystemen, doch die Erholung dürfte nur langsam vorangehen, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Briest erwartet, dass 2021 ein weiteres unvorhersehbares Jahr wird. Erst 2023 rechnet er mit einer deutlichen Erholung./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2020 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2020 / 19:01 / GMT



