NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Amadeus IT nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Ergebnisse im Schlussquartal seien nicht so schlecht ausgefallen wie befürchtet, schrieb Analyst Matija Gergolet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies lasse sich mit den besser als erwartet ausgefallenen Umsätzen und der Kostenkontrolle des Buchungssystem-Anbieters erklären. Die weitere Erholung im Flugverkehr hänge aber von Impffortschritten und der weltwirtschaftlichen Erholung ab. Erste deutliche Verbesserungen seien erst zum zweiten Halbjahr zu erwarten./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / 08:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



