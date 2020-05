MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Alstria Office nach einer virtuellen Investorenveranstaltung auf "Add" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das Management habe Einblicke gegeben rund um die aktuelle Situation bei Büroimmobilien in Deutschland und die Unsicherheiten hinsichtlich einer möglichen Erholung, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch sehe Alstria sich gut positioniert, um die Viruskrise zu überstehen./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2020 / 14:57 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



