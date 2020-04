MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Alstria Office von 18,30 auf 16,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Gewerbeimmobilienkonzern sei gut vorbereitet auf unsichere Zeiten, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch reduzierte er seine Prognosen für das operative Ergebnis (FFO) und den Nettovermögenswert (NAV) der Jahre 2020 und 2021./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 11:21 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.