NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Optimierungsstory der Franzosen sei intakt, schrieb Analyst Akash Gupta am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Die auf "stabil" erhöhte Bonitätseinstufung von Moody's - ein Investmentgrade-Rating - nehme den Druck./ag/gl;