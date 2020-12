NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Alstom zähle zudem neben Siemens, Metso Outotec, IMI, Smiths, Melrose und Rexel zu den "Top Picks" der Branche, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Investitionsgüterunternehmen. Der Markt für schienengebundene Transporte sollte sich 2021 erholen, nachdem die Corona-Pandemie im laufenden Jahr für Projektverzögerungen gesorgt habe./gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2020 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.