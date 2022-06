NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 21 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Bahntechnik-Hersteller an die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr an. Sie senkte ihre Wachstumsprognosen für die Aufträge, da sie damit rechnet, dass die öffentliche Hand den Fokus nun stärker auf die unmittelbare Notwendigkeit höherer Verteidigungsausgaben und eine unabhängige Energieversorgung als auf die Schienen-Infrastruktur richten wird. Dagegen hob Costa ihre Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen (Ebit) an./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2022 / 17:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





