NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Alstom nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Bahntechnik-Hersteller habe das abgelaufene Geschäftsjahr ordentlich beendet, schrieb Analyst Simon Toennessen am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der schwächere Ausblick sei schon erwartet worden./gl/la;