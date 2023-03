ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das kommende Jahr dürfte dem Industriekonzern einen weiter steigenden Auftragsbestand sowie steigende Umsätze und Margen bringen, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit rückten die Ziele für 2025 in Reichweite./gl/bek;