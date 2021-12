ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Sorgen um die Coronavirus-Variante Omikron hätten die Stimmung für die Aktie getrübt, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch sehe er die Fundamentaldaten im Bereich Schienenverkehr als stärker als erwartet an, da in den kommenden 18 bis 36 Monaten Ausschreibungen im Wert von etwa 120 Milliarden Euro anstünden./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2021 / 21:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2021 / 21:56 / GMT



