FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Alstom nach den Zahlen von Bombardier Transportation (BT) auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst William Mackie verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass das Management des Zugherstellers dies zum Anlass nehmen wolle, um mit Bombardier über die Konsequenzen zu sprechen. Alstom will die Zugsparte BT des kanadischen Unternehmens übernehmen./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



