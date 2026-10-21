Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079
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Alphabet C (ex Google) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Alphabet C-Aktien auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 420 US-Dollar belassen. Der Suchmaschinen-Betreiber Google wage zum zweiten Mal den Einstieg in den Markt für smarte Brillen, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die wichtigsten Impulse dürften kurz- bis mittelfristig aber von der sehr stark und profitabel wachsenden Cloud-Sparte ausgehen./rob/edh/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Kaufen
|
Unternehmen:
Alphabet C (ex Google)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 336.40
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 336.37
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
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|Deutsche Bank AG
|16.02.26
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|DZ BANK
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|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|DZ BANK
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|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
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|DZ BANK
|04.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
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|16.02.26
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|UBS AG
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|UBS AG
|16.07.25
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|UBS AG
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