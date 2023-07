NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die Google-Mutter habe solide Quartalszahlen präsentiert, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht durch die Bank Aufwärtspotenzial. Der Fokus liege auf der Führungsrolle im Bereich Künstlicher Intelligenz, auf der Stabilisierung der Werbeumsätze und den Fortschritten bei den Kosten./ajx/he;