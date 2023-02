NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Zahlen zum vierten Quartal 2022 von 115 auf 118 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Douglas Anmuth schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem "gemischten" Schlussquartal 2022. Das Management verwende viel Energie auf die Entwicklung und Markteinführung von Angeboten rund um die Künstliche Intelligenz. Diese spiele eine Rolle in nahezu allen Produkten des Technologieunternehmens./bek/jha/;