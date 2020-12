NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 1870 auf 2050 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das kommende Jahr sollte im Internetsegment eine Bewegung weg von den Gewinnern der Corona-Krise hin zu den Profiteuren einer Normalisierung durch die Entwicklung eines Impfstoffes zeigen, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies bedeute eine Bevorzugung von Titeln mit nachhaltigem Wachstum bei angemessener Bewertung. Der Betreiber der Suchmaschine Google gehöre dabei zu den aussichtsreichsten Werten./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2020 / 09:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2020 / 12:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.