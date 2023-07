Alphabet A 107.80 CHF -0.92% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktien vor Zahlen zum zweiten Quartal von 135 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Ju passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Jahre 2023 und 2024 nach oben an. Er erwähnte positiv, dass eingefrorene Werbebudgets allmählich wieder freigegeben würden. Der Zeitraum, an dem er das Kursziel festmacht, erstreckt sich nun auch auf das Jahr 2024./tih/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2023 / 08:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.