NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die A-Aktie von Alphabet vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar belassen. Während die Werbe-Trends im ersten Quartal weitgehend stabil geblieben sein dürften, könnte es - mit Blick auf die Konsumenten - zu einigen Verwerfungen nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) gekommen sein, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Montag vorliegenden Studie. Unter den fünf Tech-Konzernen Alphabet, Meta , Amazon , Pinterest und Snap , die diese Woche ihre Quartalsberichte vorlegen, ist die Aktie der Google-Mutter Alphabet sein Favorit./ck/he;