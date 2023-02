NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Technologiekonzerns decke sich mit den Erwartungen, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die beiden Faktoren Künstliche Intelligenz und die Ausgaben hätten die Quartalszahlen belastet. Die Suchmaschine Google schlage sich derweil wacker./bek/jha/;