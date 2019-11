NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die A-Aktie von Alphabet nach angekündigten Übernahmeplänen für Fitbit auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar belassen. Den Fitnessarmband-Pionier zu übernehmen sei ein logischer Schritt für Google, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf mögliche Synergien zwischen den beiden Unternehmen. Zugleich sieht Mahaney diese Übernahme als "nicht wesentlich" für den Technologie-Giganten an./ck/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / 11:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2019 / 11:12 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.