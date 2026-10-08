Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’768 1.0%  SPI 19’517 0.9%  Dow 51’454 0.4%  DAX 25’098 1.2%  Euro 0.9309 -0.2%  EStoxx50 6’176 0.8%  Gold 4’183 1.2%  Bitcoin 68’887 1.4%  Dollar 0.8314 0.0%  Öl 104.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Roche zieht davon, BioNTech unter Zugzwang: Was die Pipeline wirklich hergibt
OpenAI bringt Chipwerte ins Wanken: Was den Aktien von Intel, Marvell, Micron & Co. jetzt droht
Goldman bleibt bei „Sell“ – schafft der neue Adobe-CEO die Wende?
Meta-Aktie unbeeindruckt: Facebook-Mutter muss je 100 Euro an zwei Nutzer zahlen
Peking-Gespräche bringen Durchbruch bei Hybridautos zwischen EU und China
Suche...
ETF Sparplan

Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059

292.03
CHF
-2.32
CHF
-0.79 %
16:46:01
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2026 14:36:54

Alphabet A (ex Google) Outperform

Alphabet A
292.03 CHF -0.79%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen. Der KI-Agent Gemini für die berufliche Nutzung bringe für jeden etwas, schrieb Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Pessimisten dürften sich allerdings in ihrer Ansicht bestätigt sehen, dass ein entsprechender Agent für den Verbraucher noch auf sich warten lassen werde./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:40 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 425.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 348.29 		Abst. Kursziel*:
22.02%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 351.69 		Abst. Kursziel aktuell:
20.85%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:36 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen