Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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Alphabet A (ex Google) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen. Der KI-Agent Gemini für die berufliche Nutzung bringe für jeden etwas, schrieb Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Pessimisten dürften sich allerdings in ihrer Ansicht bestätigt sehen, dass ein entsprechender Agent für den Verbraucher noch auf sich warten lassen werde./rob/bek/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 425.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 348.29
|
Abst. Kursziel*:
22.02%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 351.69
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.85%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|292.07
|-0.77%
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