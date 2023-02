NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die A-Aktie von Alphabet nach Zahlen zum vierten Quartal von 130 auf 128 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Infolge einer Branchen- und Konjunkturschwäche lasse die Umsatzdynamik nach, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kostenkontrolle und die Marktführerschaft in Sachen Künstliche Intelligenz sprächen längerfristig aber für Alphabet./bek/gl;