NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die A-Aktie von Alphabet nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 US-Dollar belassen. Der Google-Mutterkonzern habe die Erwartungen knapp verfehlt, schrieb Analyst Brent Thill am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Konzern gehe nun die Kosten an./gl/mis;