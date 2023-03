NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Rückenwind für Preissetzungen von europäischen Versicherern im Geschäft mit Schaden- und Unfallversicherungen sei noch spürbar, doch lasse er nach, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Derweil gebe es in den personenbezogenen Geschäften weiterhin Aufholbedarf, um die Versicherungsprämien an die Inflation anzupassen. Der Experte blickt nun positiver auf Generali, da der Wert der künftigen Gewinne im Lebensversicherungsgeschäft nicht angemessen in den Aktienkurs eingepreist sei. Seine Präferenzordnung in der Branche sieht wie folgt aus: Axa, Allianz, Generali, und zuletzt Zurich./mis/ck;