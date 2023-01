NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz im Angesicht des nächsten Quartalsberichts von 220 auf 230 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Kamran Hossain rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem operativen Gewinn, der 2022 das obere Ende der Zielspanne des Versicherers erreicht. Sein Kursziel macht er fortan an seinen Bewertungsannahmen für Juli 2024 fest. Damit verschob sich der Bewertungszeitraum etwas in die Zukunft./tih/jha/;