FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Allianz auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 224 Euro je Aktie belassen. Der Versicherer habe ein insgesamt unspektakuläres Ergebnis für das dritte Quartal berichtet, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ankündigung eines erneuten Aktienrückkaufprogramms komme etwas früher als erwartet und signalisiere Vertrauen in die Kapitalausstattung und künftige Gewinnentwicklung in einem von steigenden Zinsen und hoher Inflation geprägten Umfeld./ajx/bek;