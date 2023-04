Allianz 211.19 CHF 0.10% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie anlässlich eines Investorentreffens zur europäischen Versicherungsbranche. Das Hauptthema seien die Risiken gewesen, die starke Historie an Dividenden und Aktienrückkäufen habe dagegen niemanden interessiert. Dabei habe sich eine enorme Diskrepanz gezeigt zwischen sehr besorgten Aktienanlegern und Anleiheinvestoren, die die "langweilige" und sichere Branche schätzten./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2023 / 15:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.