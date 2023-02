NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Analyst Alan Devlin passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen an die jüngst vorgelegten Jahreszahlen an. Daraus ergaben sich marginal gestiegene Erwartungen an das operative Ergebnis. Zudem erstreckt sich sein Bewertungszeitraum nun bis 2027./tih/edh;