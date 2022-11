ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 229 Euro belassen. Der Versicherer habe mit den Eckdaten zum dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Schwäche im Schaden- und Unfallsegment dürfte aber für Diskussionen sorgen. Das Aktienrückkaufprogramm liege am oberen Ende der angepeilten Spanne. Der Analyst rechnet mit einer moderat positiven Kursreaktion./ajx/zb;