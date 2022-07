FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Allianz SE von 250 auf 245 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versicherer dürfte am 6. August dank eines weiter guten Kerngeschäfts operativ starke Quartalszahlen vorlegen, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Vermögensverwaltung sollte sich im derzeit schwierigen Umfeld vergleichsweise gut behauptet haben./gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 06:53 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.