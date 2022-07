NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Mit dem Wachstum des Bereichs Allianz Partners in den drei vergangenen Jahren seien auch die Ambitionen des Versicherungskonzerns gestiegen, der hier nun für die Jahre bis 2024 ein prozentual zweistelliges digitales Umsatz- und Gewinnwachstum anstrebe, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2022 / 13:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2022 / 19:00 / ET





