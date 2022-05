FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Eine Entschädigung von Anlegern im Zusammenhang mit dem Structured Alpha Fund der Allianz Global Investors U.S. habe latent auf dem Aktienkurs gelastet, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser sogenannte Überhang sei nun vollständig ausgeräumt. Mit Blick auf Anlagekriterien wie Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) werfe die Angelegenheit aber Fragen auf./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.