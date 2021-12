FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Allianz SE nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von 245 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Allianz liefere nach wie vor sehr starke operative Zahlen, schrieb Analyst Peter Eliot in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkttag habe überzeugend die Fähigkeit des Versicherers zu Wachstum und zur Vereinfachung seiner Geschäft klar gemacht. Zudem verwies er auf die neue Dividendenpolitik und eine sehr willkommene US-Rückversicherungsvereinbarung. Die ausgegebenen Ziele des Managements hält Eliot wieder einmal für "konservativ"./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



