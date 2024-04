NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 68,50 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe ein weiteres solides Quartal hinter sich gebracht, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis sei etwas besser als von ihm und dem Analystendurchschnitt erwartet ausgefallen./ck/ajx;