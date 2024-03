NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel auf "Underweight" mit einem Kursziel von 68,50 Euro belassen. Die Zahlen des Farben- und Lackeherstellers für das erste Quartal dürften nahe bei bis knapp über den Konsensschätzungen liegen und damit ermutigend ausfallen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sieht er für die Jahres-Konsensprognosen deutliches Abwärtspotenzial. Zudem sei die Aktie trotz des im Branchenvergleich schwachen Vorjahrs immer noch mit am unattraktivsten bewertet./gl/mis;