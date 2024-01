NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Underweight" mit einem Kursziel von 68,50 Euro belassen. Das Konjunkturumfeld sei für Chemiekonzerne nach wie vor schwierig, da sich die Nachfrage auf niedrigem Niveau stabilisiert habe, aber noch kein wesentlicher Aufwärtstrend zu erkennen sei, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Vor diesem Hintergrund dürften die Ausblicke der europäischen Sektorunternehmen auf 2024 eher zurückhaltend ausfallen und zu sinkenden Konsensschätzungen führen./edh/mis;