LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 96 auf 99 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Alex Stewart schraubte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Prognosen für den operativen Gewinn (Ebit) für 2020 und 2021 nach oben. Viel mehr Luft nach oben gebe es für den Lacke- und Farbenhersteller aber nicht. Die Verkaufspreise und die Rohstoffkosten seien in den kommenden Jahren die wichtigsten Einflussfaktoren./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2020 / 13:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.