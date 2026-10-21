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Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909

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21.10.2026 13:42:17

Akzo Nobel Overweight

Akzo Nobel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Sowohl die Zahlen für das dritte als auch der Ausblick auf das vierte Quartal lägen nahe an den Konsensschätzungen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Dies sollte die Anleger mit Blick auf die nahende Fusion des Lack- und Farbenherstellers mit US-Konkurrent Axalta beruhigen./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:02 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Overweight
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
59.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
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