NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Dank gestiegener Volumina und solider Preise habe das operative Ergebnis (Ebitda) des Farben- und Lackeherstellers die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sprach zudem von ermutigenden Zahlen sowie einer attraktiven Bewertung der Aktie./gl/ajx;