ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Akzo Nobel von 93 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Samuel Perry kürzte mit Blick auf die Zahlen des vergangenen Quartals seine Annahmen, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Erste Entspannungssignale in Bezug auf die steigenden Rohstoffpreise deuteten aber darauf hin, dass der Farben- und Lackehersteller ab dem ersten Quartal 2023 wieder vom Umfeld profitieren sollte. Dabei geht der Experte davon aus, dass der Konzern seine Preise halten kann./tav/zb



