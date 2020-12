NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Gunther Zechmann rät in einer am Dienstag vorliegenden Chemie-Branchenstudie weiterhin, vor allem auf Aktien von Unternehmen mit gutem Barmittelmanagement zu setzen. Bei den Niederländern sieht er hier Besserung./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2020 / 00:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.