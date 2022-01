NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Jüngste Informationen der US-Farben- und Lackhersteller deuten darauf hin, dass der Gegenwind durch hohe Rohstoffpreise im vierten Quartal stärker als befürchtet gewesen sei, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dieser Trend dürfte zunächst anhalten, weshalb er seine Ergebnisprognosen (Ebit) für das vierte Quartal und das erste Jahresviertel 2022 reduziert habe./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2022 / 08:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2022 / 08:50 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.