NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel mit "Neutral" und einem Kursziel von 90 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Farbenhersteller habe das Zeug, die Geschäftsqualität und das Ertragsprofil aus eigener Kraft strukturell zu verbessern und die Lücke zu den wichtigsten Wettbewerbern weiter zu schließen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristig sorgten sich Anleger aber vor Gegenwind etwa durch die Rohstoffpreise - in Teilen gelte dies auch für seine eigene Erwartung./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 20:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 00:15 / GMT



