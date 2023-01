NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 70 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der schwächer als erwartet ausgefallene Ausblick von Konkurrent Sherwin Williams auf 2023 stütze seine Einschätzung, dass es beim niederländischen Lacke- und Farbenhersteller vor einem Aufschwung zunächst schlechter laufen werde, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Zechmann senkte seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie./ajx/tav;